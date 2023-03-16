Segezha Group создала первый в стране каталог типовых узлов CLT

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») опубликовала на официальном сайте компании, в свободном доступе, на бесплатной основе, каталог типовых узлов изделий из CLT (перекрестно склеенной древесины). Он призван значительно облегчить проектирование и производство объектов с применением CLT-панелей — не только для Segezha Group, но и для любой другой компании.

В каталоге представлен подробный список уже опробованных типовых узлов и соединений, оптимальных как с точки зрения технологии производства, так и действующей нормативной документации.