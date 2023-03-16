У жителя Вологды изъяли контрафактных сигарет на 2,3 миллиона рублей

В Вологде сотрудники транспортной полиции изъяли у 29-летнего местного жителя крупную партию контрафактных табачных изделий.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий летом 2022 года транспортные полицейские обнаружили и изъяли в гаражном боксе, расположенном вблизи железнодорожной станции Вологда-1, и в двух легковых автомобилях более 21 тыс. пачек сигарет в ассортименте, не маркированных специальными акцизными марками, что подтвердила проведенная экспертиза», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что вологжанин приобрёл табачную продукцию у неустановленного лица для дальнейшей реализации в Вологодской и Ярославской областях.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.