У жителя Вологды изъяли контрафактных сигарет на 2,3 миллиона рублей

16.03.2023 [Общество]

В Вологде сотрудники транспортной полиции изъяли у 29-летнего местного жителя крупную партию контрафактных табачных изделий.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий летом 2022 года транспортные полицейские обнаружили и изъяли в гаражном боксе, расположенном вблизи железнодорожной станции Вологда-1, и в двух легковых автомобилях более 21 тыс. пачек сигарет в ассортименте, не маркированных специальными акцизными марками, что подтвердила проведенная экспертиза», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что вологжанин приобрёл табачную продукцию у неустановленного лица для дальнейшей реализации в Вологодской и Ярославской областях.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: контрафакт, сигареты, уголовное дело

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