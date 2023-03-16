О женском образовании в дореволюционной России расскажет новая выставка в Вологде

16.03.2023 [Культура]

Выставка «НЕ?НУЖНАЯ ПАМЯТЬ» – итоговая выставка проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?» откроется в Доме купца Самарина 18 марта.

Напомним, это проект-победитель конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Выставка расскажет вологжанам и гостям города о жизни юной барышни предреволюционной поры, ее друзьях и педагогах, о развлечениях и ожиданиях поколения рождения 1890-1900-х годов.

– Вы узнаете, как развивалось в Вологде женское образование, каким оно было, каких выпускников оно подготовило? Как сложились их судьбы в 20-м столетии? Чем стал для них 1917 год? Как проживали они это время? Выставка основана на документальном материале – дневнике гимназистки Елизаветы Измайловой (1898-1996 гг.). Рукопись охватывает 1914-1923 годы. Вы увидите артефакты, переданные в музей от родных Измайловой и педагогов того поколения, бывших бестужевок и гимназисток, – рассказывают сотрудники музея.

Сообщается, что в создании этой выставки впервые в практике музея принимали участие вологжане разных возрастов. Вместе с музейщиками они формировали концепцию, подбирали материал, создавали фильм и аудиогид, помогали конкретными делами, делились воспоминаниями. Эти материалы также вошли в состав экспозиции.

Выставка оснащена аудиогидом и видеофильмом, которые рассказывают о современном молодом поколении. 

– Мы перекидываем мостик через сто лет, в наше время. Кто пришел на смену тому поколению сегодня? Вы узнаете о тех 16-20-летних девчонках, которые вместе с организаторами выставки изучали дневник Елизаветы Измайловой и непосредственно участвовали в создании выставки, – говорят создатели проекта.

Выставка откроется 18 марта в филиале Вологодского музея-заповедника «Вологда на рубеже 19-20 веков – в Доме купца Самарина по адресу: Вологда, Советский проспект, 16а.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: выставка, история, архивы, дневники, образование

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