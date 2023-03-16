Вологодский археолог Лариса Андрианова удостоена международной премии Алексея Комеча

16.03.2023 [Общество]

Вологодский археолог Лариса Андрианова удостоена международной премии Алексея Комеча.

Это международная общественная премия «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России».

Учредители премии – Государственный институт искусствознания, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино, издательство «Северный паломник», Московский архитектурный институт и

Институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Институт стан Азии и Африки МГУ, а также семья Алексея Ильича Комеча. 

Алексей Ильич Комеч (1936-2997) – советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения, архитектурный критик, преподаватель, автор более 80 научных трудов по истории византийской и древнерусской архитектуры 10-15 столетий, истории и теории реставрации памятников архитектуры, директор Государственного института искусствознания. 

Всю свою жизнь Алексей Комеч посвятил изучению, защите и пропаганде культурного наследия России. 

Помимо вологодского археолога Ларисы Андриановой в этом году премии Комеча удостоен еще Геннадий Короленко – музейный работник, эколог, защитник культурного и исторического наследия за спасение и сохранение первого на Среднем Урале селекционного плодового сада, основанного садоводом-экспериментатором Казанцевым, и многолетнее участие в градозащитных инициативах.

– Лариса Сергеевна Андрианова – один из ведущих археологов Вологодской области, – говорят организаторы премии Комеча. – Под ее руководством изучены десятки древних поселений, выявлена дорегулярная застройка Вологды времен правления Ивана Грозного, исследованы устройство мостовых и жилищ, обыденная жизнь вологжан 16–18 веков.

Во многом благодаря активной гражданской позиции Ларисы Сергеевны и ее многолетним организационным усилиям второй исторический центр Вологды в границах крепости Ивана Грозного получил статус памятника археологии, что способствовало сохранению его культурного слоя и позволило проводить на этой территории полноценные археологические исследования. Результаты этих исследований представляются как в рамках научных конференций и публикаций, так и через выставки и средства массовой информации.

Более тридцати лет Лариса Сергеевна выступает также как педагог и организатор просветительской деятельности среди детей и подростков. Имея многолетний опыт работы методистом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, а в настоящее время – Регионального центра дополнительного образования детей, она сумела заинтересовать научно-исследовательской деятельностью большое количество подростков. Она выступила одним из инициаторов и организаторов областной научно-практической конференции школьников «Мир через культуру», впервые проведенной в 1993 году, которая позже преобразовалась в олимпиаду по научному краеведению и сейчас имеет статус межрегиональной.

Лариса Сергеевна Андрианова также является организатором Областной заочной школы «Тайны земли Вологодской», которая знакомит школьников с археологическим наследием области и вовлекает их в волонтерскую деятельность в сфере сохранения памятников археологии. Совместно с коллегами ею разработаны методические рекомендации к занятиям по археологии для педагогов образовательных школ и учреждений дополнительного образования, издана книга «В глубину веков: очерки вологодской археологии», в которую включены научно-популярные очерки по археологии Вологодского края и разработки учебных занятий для педагогов и участников школьных историко-краеведческих и археологических объединений.

Многолетняя плодотворная деятельность Ларисы Сергеевны Андриановой является образцом общественной и гражданской позиции ученого, вдохновляет земляков и служит замечательным примером тесной связи между изучением, сохранением и популяризацией культурного наследия региона и воспитанием подрастающего поколения.

Торжественная церемония вручения Премии пройдет 20 апреля в Государственном институте искусствознания. 

Тэги: премия, археологи, археология

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