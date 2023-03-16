Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Грязовецком районе

Водитель легкового автомобиля Suzuki SX4 погиб в ДТП на территории Грязовецкого района. Авария произошла накануне около 20.00 на 431-м километре трассы Москва-Архангельск, в трех километрах от границы Вологодского и Грязовецкого районов.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 43-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где Suzuki занесло под грузовой MAN с прицепом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД