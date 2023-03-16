Андрей Разин может покинуть пост главного тренера череповецкой «Северстали»

Главный тренер ХУ «Северсталь» Андрей Разин может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Новый клуб 49-летнего российского специалиста не называется, но некоторые СМИ сватают его в минское «Динамо», которое, как и «Северсталь», завершило в этом сезоне выступление в Кубке Гагарина в первом раунде плей-офф.

Пока каких-либо официальных комментарий со стороны череповецкой команды по дальнейшей судьбе главного тренера не поступало. Сегодня, 16 марта, в фойе Ледового дворца, в 18:00 пройдёт встреча команды с болельщиками.

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла седьмое место в Западной конференции. Под его руководством «Северсталь» вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии.

Ранее Разин работал главным тренером «Кристалла», «Ижстали», «Автомобилиста», «Югры» и «Адмирала».