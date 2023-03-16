Андрей Разин может покинуть пост главного тренера череповецкой «Северстали»

16.03.2023 [Спорт]

Главный тренер ХУ «Северсталь» Андрей Разин может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Новый клуб 49-летнего российского специалиста не называется, но некоторые СМИ сватают его в минское «Динамо», которое, как и «Северсталь», завершило в этом сезоне выступление в Кубке Гагарина в первом раунде плей-офф.

Пока каких-либо официальных комментарий со стороны череповецкой команды по дальнейшей судьбе главного тренера не поступало. Сегодня, 16 марта, в фойе Ледового дворца, в 18:00 пройдёт встреча команды с болельщиками.

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла седьмое место в Западной конференции. Под его руководством «Северсталь» вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии.

Ранее Разин работал главным тренером «Кристалла», «Ижстали», «Автомобилиста», «Югры» и «Адмирала».

Тэги: хоккей, главный тренер, ХК «Северсталь»

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце суд обязал соседей сверху сделать пол с шумоизоляцией
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В Вологде пропала 12-летняя девочка
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у матери военнослужащего

Похожие новости

ХК «Северсталь» упустил возможность побороться за кубок Гагарина

Накануне в драматическом решающем матче команда проиграла в столице московскому ЦСКА

454
0

Череповецкая «Северсталь» разгромила московский ЦСКА

Счёт в этой серии сравнялся 3:3, и кому идти дальше, а кто должен закончить сезон, команды рtшат 14 марта, в седьмом матче серии, который пройдет в Москве

936
0

Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА забросили 12 шайб в ворота друг-друга

Следующий матч команды проведут в пятницу, 10 марта, в Москве

823
0

Череповецкая «Северсталь» вышла вперёд в противостоянии с московским ЦСКА в 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ

Завтра команды встретятся вновь

868
0

Хоккеисты «Алмаза» впервые в истории не примут участие в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

Череповчане не смогли преодолеть стадию плей-ин

623
0

Хоккейная «Северсталь» одержала победу в игре против московского ЦСКА

Итог встречи — 3:2

1061
0

Череповецкий «Алмаз» уступил Академии Михайлова в первом матче плей-ин Молодежной хоккейной лиги

Череповчане уступают 0:1 в серии до двух побед, и каждая следующая игра может стать последней для «Алмаза» в этом сезоне

806
0

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии

Встречались 2 и 7 команды «Запада»

1009
0

Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА провели генеральную репетицию плей-офф

В заключительном туре Регулярного чемпионата КХЛ, череповецкая «Северсталь» на своем льду принимала московский ЦСКА

960
0

Череповецкая «Северсталь» проиграла ХК «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

После двух периодов череповчане уступали в счёте 1:2

1323
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над нижегородский «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над нижегородский «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

1376
0

Череповецкая «Северстали» одержала первую победу уже в статусе полноправных участников плей-офф КХЛ

Выход в матчи на выбывание череповчане гарантировали себе ещё в предыдущем туре

953
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Грязовецком районе
Андрей Разин может покинуть пост главного тренера череповецкой «Северстали»
Новый 119 микрорайон Череповца планируют сделать малоэтажным
Череповчанка Дарина Мазурак выиграла Первенство России по ушу
Рассказ о рисунках российского художника Михаила Клодта можно послушать в Шаламовском доме 18 марта
Житель Вологодского района помог знакомой выкопать картошку и украл у нее деньги
Уроженец Белозерского района Игорь Марушков погиб в ходе спецоперации
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4514
0
15.03.2023 [БлогоVO]

Вновь объявлен тендер на разработку проектной документации для очистных в деревне Климовское

286
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

665
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика