Новый 119 микрорайон Череповца планируют сделать малоэтажным

Проект планировки нового 119 микрорайона Череповца представил мэр города Вадим Германов. Он сообщи, что в новом микрорайоне планируется возводить только малоэтажные дома.

– Мы отказались от идеи появления здесь высоток или торговых центров. И понимаем, как опечалены предприниматели. Первая линия магистральной дороги — лакомый кусок для бизнеса любой концепции, – говорит Вадим Германов.

По его словам, вся территория уже разбита на участки площадью не более восьми соток. Эти участки будут продавать в собственность на городских аукционах. Первый такой аукцион состоится в начале апреля этого года.