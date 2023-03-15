Новый 119 микрорайон Череповца планируют сделать малоэтажным

Проект планировки нового 119 микрорайона Череповца представил мэр города Вадим Германов. Он сообщи, что в новом микрорайоне планируется возводить только малоэтажные дома.
– Мы отказались от идеи появления здесь высоток или торговых центров. И понимаем, как опечалены предприниматели. Первая линия магистральной дороги — лакомый кусок для бизнеса любой концепции, – говорит Вадим Германов.
По его словам, вся территория уже разбита на участки площадью не более восьми соток. Эти участки будут продавать в собственность на городских аукционах. Первый такой аукцион состоится в начале апреля этого года.
– Уверены, микрорайон оживет за несколько лет. Газ здесь уже есть. В следующем году тут появятся сети водоснабжения и канализации, – сообщает мэр. – Малоэтажная застройка вдоль реки сохранит привлекательный вид прибрежной территории. Панораму города не будет заслонять бесконечная стена высоких домов.