Новый 119 микрорайон Череповца планируют сделать малоэтажным

15.03.2023 [Общество]

Проект планировки нового 119 микрорайона Череповца представил мэр города Вадим Германов. Он сообщи, что в новом микрорайоне планируется возводить только малоэтажные дома. 

– Мы отказались от идеи появления здесь высоток или торговых центров. И понимаем, как опечалены предприниматели. Первая линия магистральной дороги — лакомый кусок для бизнеса любой концепции, – говорит Вадим Германов.

По его словам, вся территория уже разбита на участки площадью не более восьми соток. Эти участки будут продавать в собственность на городских аукционах. Первый такой аукцион состоится в начале апреля этого года.

– Уверены, микрорайон оживет за несколько лет. Газ здесь уже есть. В следующем году тут появятся сети водоснабжения и канализации, – сообщает мэр. – Малоэтажная застройка вдоль реки сохранит привлекательный вид прибрежной территории. Панораму города не будет заслонять бесконечная стена высоких домов.

Тэги: Череповец, застройка, градостроительство, Строительство

ТОП НЕДЕЛИ

Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
В Череповце суд обязал соседей сверху сделать пол с шумоизоляцией
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
В Вологодской области за последнюю неделю зафиксировано два случая смерти от коронавируса
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
В Вологодском округе у рейсового автобуса на ходу отвалилось два колеса
В Вологде пропала 12-летняя девочка

Похожие новости

Мэр Череповца пригласил горожан на встречу, чтобы обсудить проект набережной

Встреча пройдет 5 февраля в 14:00 на площадке в начале улицы Горького в городе металлургов

1144
0

В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса

В причинах произошедшего разбираются

2329
0

В Череповце на 13,9% вырастет плата за детский сад

Повышение стоимости в управлении образования объясняют ростом цен на продукты

1590
0

Вместо фейерверка череповчан на День города ждет патриотический флэшмоб

В Череповце объединили День города и День народного единства

1295
0

В Череповецком районе не хватает денег на содержание дорог

Асфальтом покрыто лишь 10% дорог района

1229
0

Первая уличная фотовыставка открылась в Череповце

На стендах — фотографии города разных лет

846
0

Череповецкие трамваи начнут считать пассажиров

Также новые трамваи будут оснащены портами для зарядки мобильных телефонов

1242
0

Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин опубликовал видеопрогулку по Череповцу

Проходя мимо музея Александра Башлачева, музыкант отметил, что мемориальная доска поэту от поклонников сделана скромно, «без кичухи», в стиле СашБаша

1668
0

Архангельский мост в Череповце откроют 10 августа

Дату открытия моста перенесли из-за плотного графика руководства страны

2445
0

Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести

Перенос возможен с 12 на 10 августа

4923
0

Архангельский мост в Череповце испытают 30-тонные грузовики

Испытания продлятся с 10 утра до 6 вечера 26 июля

1672
0

Водоканал Череповецкого района оказался на грани банкротства

Счета арестованы, деятельность приостановлена

2057
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый 119 микрорайон Череповца планируют сделать малоэтажным
Череповчанка Дарина Мазурак выиграла Первенство России по ушу
Рассказ о рисунках российского художника Михаила Клодта можно послушать в Шаламовском доме 18 марта
Житель Вологодского района помог знакомой выкопать картошку и украл у нее деньги
Уроженец Белозерского района Игорь Марушков погиб в ходе спецоперации
Мастер-класс по основам сценарного мастерства пройдет в Вологде 27 и 28 марта
О путешествии по Ирану расскажет в Вологде петербуржец Сергей Комаров
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4442
0
14.03.2023 [БлогоVO]

Лауреатом Международной общественной премии Комеча в этом году стала Лариса Андрианова, вологодский археолог  

515
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

590
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика