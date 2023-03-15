Череповчанка Дарина Мазурак выиграла Первенство России по ушу

15.03.2023 [Спорт]

Череповецкая спортсменка Дарина Мазурак одержала победу на Первенстве России по ушу (дисциплина таолу), которое прошло в Москве с 9 по 13 марта. Всего в соревнованиях принимали участие 446 спортсменов из 32 субъектов России.

Наш регион представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренеров по ушу, мастеров спорта международного класса Ивана Баева и Андрея Цветкова.

Наилучшего результата среди наших спортсменов добилась Дарина Мазурак, став победительницей и серебряным призером этих престижных соревнований.

Тэги: ушу, Первенство

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