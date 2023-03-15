Рассказ о рисунках российского художника Михаила Клодта можно послушать в Шаламовском доме 18 марта

Лекция «Рисунки Михаила Петровича Клодта из коллекции графики Вологодской областной картинной галереи» пройдет в Вологде 18 марта.

Прочтет лекцию Любовь Соснина, главный хранитель фондов Вологодской областной картинной галереи.

Лекция пройдет в рамках серии образовательных мероприятий – «Лекторий в Шаламовском.

– Вологодская областная картинная галерея обладает интересными, а порой и редкими произведениями, характеризующими отдельные страницы в истории русского искусства, как прошлых веков, так и настоящего времени. Среди такого материала можно назвать и коллекцию рисунков Михаила Петровича Клодта (1835-1914), сына известного русского скульптора Петра Карловича Клодта, художника-живописца, одного из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Рисунки этого автора, хранящиеся в фондах галереи, рассказывают о его работе над историческими и бытовыми картинами, раскрывают отдельные страницы биографии художника, погружают нас в мир художественных исканий русской культуры второй половины 19-го столетия, – говорится в анонсе.