Рассказ о рисунках российского художника Михаила Клодта можно послушать в Шаламовском доме 18 марта

15.03.2023 [Культура]

Лекция «Рисунки Михаила Петровича Клодта из коллекции графики Вологодской областной картинной галереи» пройдет в Вологде 18 марта.

Прочтет лекцию Любовь Соснина, главный хранитель фондов Вологодской областной картинной галереи.

Лекция пройдет в рамках серии образовательных мероприятий – «Лекторий в Шаламовском.

– Вологодская областная картинная галерея обладает интересными, а порой и редкими произведениями, характеризующими отдельные страницы в истории русского искусства, как прошлых веков, так и настоящего времени. Среди такого материала можно назвать и коллекцию рисунков Михаила Петровича Клодта (1835-1914), сына известного русского скульптора Петра Карловича Клодта, художника-живописца, одного из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Рисунки этого автора, хранящиеся в фондах галереи, рассказывают о его работе над историческими и бытовыми картинами, раскрывают отдельные страницы биографии художника, погружают нас в мир художественных исканий русской культуры второй половины 19-го столетия, – говорится в анонсе.

Начало лекции 18 марта в 16:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Олова, 15.

Возрастные ограничения: (16+).

Тэги: лекция, художники

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