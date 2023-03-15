Житель Вологодского района помог знакомой выкопать картошку и украл у нее деньги

Жителя Вологодского района осудили за кражу денег у знакомой.

Установлено, что в августе 2022 года подсудимый помогал потерпевшей выкопать картошку в селе Новленское.

«После мужчина воспользовался моментом, что за ним никто не наблюдает, и путем свободного доступа в квартиру похитил у женщины 17000 рублей, что для потерпевшей является значительным ущербом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину, возместил потерпевшей 2000 рублей и согласился с иском о возмещении остальных денег. Потерпевшая просила строго его не наказывать. При таких обстоятельствах суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ.