Уроженец Белозерского района Игорь Марушков погиб в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб житель Белозерского района Игорь Марушков. По словам главы Белозерского округа Дениса Соловьева, Игорь — уроженец деревни Зорино.

«Выражаю искренние соболезнования матери солдата Нелле Васильевне и отцу Александру Петровичу, а также всем родным и близким Игоря. Низкий поклон родителям за достойное воспитание сына. Семье военнослужащего окажем всю необходимую помощь. Это огромная утрата. Жители Белозерского округа скорбят вместе с вами», — написал на своей странице в соцсетях Денис Соловьев.