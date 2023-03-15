Уроженец Белозерского района Игорь Марушков погиб в ходе спецоперации

15.03.2023 [Общество]

В ходе специальной военной операции погиб житель Белозерского района Игорь Марушков. По словам главы Белозерского округа Дениса Соловьева, Игорь — уроженец деревни Зорино.

«Выражаю искренние соболезнования матери солдата Нелле Васильевне и отцу Александру Петровичу, а также всем родным и близким Игоря. Низкий поклон родителям за достойное воспитание сына. Семье военнослужащего окажем всю необходимую помощь. Это огромная утрата. Жители Белозерского округа скорбят вместе с вами», — написал на своей странице в соцсетях Денис Соловьев.  

Тэги: специальная военная операция, военнослужащие

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