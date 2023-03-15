Мастер-класс по основам сценарного мастерства пройдет в Вологде 27 и 28 марта

Мастер-класс по основам сценарного мастерства «Я б в писатели пошел, пусть меня научат» пройдет в Вологде 27 и 28 марта.

– Участники проекта смогут познакомиться с основами сценарного мастерства и овладеть базовыми приемами написания сценария для игрового или документального фильма. А также попробовать свои силы в практическом применении новых навыков, – говорится в анонсе мероприятия.

Проект состоит из двух занятий. На первом – участникам расскажут о теоретических основах работы сценариста, на втором – участники смогут применить теорию на практике, самостоятельно создав небольшой сценарий: короткой сказки, анекдота или рекламного ролика.

Проведет мастер-класс Елена Кузьминова, главный библиотекарь кафедры литературы по искусству Вологодской областной библиотеки, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва, 1995 г., мастерская Н. Б. Рязанцевой).

Участие платное. Количество мест ограничено. Подробности в группе областной библиотеки в социальной сети.

Начало мастер-класса 27 и 28 марта в 17:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Возрастные ограничения: (12+).

