В Череповце мужчина украл и сдал в скупку два телевизора из съемной квартиры

В Череповце полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже техники из съёмной квартиры.

Заявление о пропаже двух телевизоров подал представитель риелторского агентства. Он рассказал, что молодой человек арендовал квартиру посуточно, а пропажа обнаружилась после того, как он съехал. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

«Во время беседы с полицейскими молодой человек признался в совершении преступного деяния и рассказал, что украденную технику сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Его заключили под стражу.