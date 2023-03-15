В Череповце мужчина украл и сдал в скупку два телевизора из съемной квартиры

15.03.2023 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже техники из съёмной квартиры.

Заявление о пропаже двух телевизоров подал представитель риелторского агентства. Он рассказал, что молодой человек арендовал квартиру посуточно, а пропажа обнаружилась после того, как он съехал. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

«Во время беседы с полицейскими молодой человек признался в совершении преступного деяния и рассказал, что украденную технику сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

Тэги: кража, телевизор, съемное жилье, уголовное дело

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