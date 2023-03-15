МВД обещает 1 млн рублей за информацию о «даниловском маньяке»

15.03.2023 [Общество]

МВД объявило о вознаграждении в сумме 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать «даниловского маньяка». Ранее сотрудники регионального управления следкома заявляли о том, что на его счету может быть не менее 14 жертв. Преступления совершались с 1992-го по 2011-й годы на территории Череповца.

«В период с 1992 по 2011 год короткостриженый мужчина с проплешинами на затылке либо имевший отдельные участки седых волос, предположительно 1945–1965 гг. р., коренастого ближе к плотному телосложению, ростом выше среднего (около 180-190 см), замеченный в 2005 году в темно-сером разгрузочном жилете, совершил на территории Череповца убийства и изнасилования девушек и женщин от 16 до 33 лет. Учитывая, что большинство общественно опасных деяний были совершены в районе улицы Данилова, среди общественности и правоохранителей преступник получил устойчивое прозвище «Даниловский маньяк», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее СМИ сообщали, что действия преступника сопровождались рядом особенностей. На жертвах вертикально разрезал или разрывал одежду, на стенах зданий часто рисовал рисунки порнографического характера.

«На местах происшествий обнаружены и изъяты изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения. Исходя из психологического портрета, преступник склонен коллекционировать предметы женского белья», — также говорится в сообщении УМВД.

Предположительный возраст «даниловского» маньяка сейчас составляет от 58 до 78 лет. Правда, опознавать его придется по фотороботу, составленному правоохранительными органами еще в начале 2000-х годов.   

«Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые могут располагать значимой информацией, связанной с данным преступлением. Ваш звонок готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности. Обратиться можно по следующим номерам: 8 (8202) 671031, 89216801181, 89005075366, 89274680014, 89687692121, 02 (со стационарного телефона), 102 (с мобильного телефона)», — обращается к гражданам сотрудники полиции.

 

Тэги: маньяк, вознаграждение

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