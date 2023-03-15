50-летний мужчина сгорел в квартире дома на улице Пугачева Вологды

В Вологде 50-летний мужчина погиб во время пожара, который произошел на улице Пугачева. По словам сотрудников МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части накануне в 22:11. На третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела однокомнатная квартира.

В результате пожара сгорел деревянный каркас кровати, постельные принадлежности и матрас. Отделка комнаты над кроватью уничтожена до бетонного основания. Также повреждены помещения кухни и коридора.

На месте пожара обнаружено тело погибшего 50-летнего хозяина квартиры. Прибывшие на место возгорания огнеборцы спасли с помощью спасательных устройств 30 жильцов верхних этажей дома.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.