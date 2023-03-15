ХК «Северсталь» упустил возможность побороться за кубок Гагарина

15.03.2023 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» накануне упустили преимущество в две шайбы в седьмом, решающем матче ¼ финала Западной конференции Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

В самом начале встречи череповчане повели в счете 2:0. Первую шайбу забросил Давид Думбадзе после добивания с пятачка, а затем Александр Петунин реализовал большинство своей команды. Действующий обладатель Кубка Гагарина ещё до первого перерыва смог отыграть одну шайбу, также реализовав большинство.

Во второй двадцатиминутке был забит только один гол. Нападающий череповчан Егор Морозов получил травму в зоне ЦСКА и не мог сам подняться со льда. Поскольку нарушений правил не было и шайбой владела атакующая команда, судьи не стали останавливать игру. В итоге команда осталась в меньшинстве и пропустила шайбу.

На старте заключительного отрезка игры хозяева забили два быстрых гола с разницей в 27 секунд.  Отличились экс-нападающий «Северстали» Владислав Провольнев и Максим Сорокин. «Сталеварам» удалось отыграть одну шайбу, но точку в игре поставили армейцы, отправив на последних секундах игры шайбу в пустые ворота, когда Андрей Разин заменил голкипера на шестого полевого игрока. 5:3 счет в матче и 4:3 в серии в пользу москвичей. ЦСКА идёт дальше, а «Северсталь», как и в прошлом году, завершает сезон после первого раунда плей-офф.

«Хорошая серия получилась. В нас, конечно, никто не верил. В принципе, мы проиграли, но все всё видели. Мы доказали, что те игры, которые мы выигрывали, выигрывали мы, а не проигрывал ЦСКА. Жалко, конечно, уходить второй год подряд на первой стадии в седьмом матче. Играли с хорошей командой», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Тренер «сталеваров» отказался отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе команды, однако выразил надежду, что в Череповце на нее обратят внимание и она станет настоящим топ-клубом.

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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