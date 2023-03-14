Лекция «Я возненавижу любого, кто прочтет эту тетрадь» пройдет в Вологде 19 марта

14.03.2023 [Культура]

Прочтет лекцию Михаил Мельниченко – историк и руководитель проекта «Прожито» из Санкт-Петербурга. Он расскажет для чего и как мы ведем личные дневники.

– Дневники на русском языке начали появляться в первой половине 19-го века в дворянской среде, но довольно быстро к этому жанру стали обращаться люди самых разных социальных групп. К фиксации событий питали страсть не только писатели, ученые и царедворцы, но и полуграмотные крестьяне, школьники и солдаты, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетители узнают, для чего люди обращаются к ведению дневника, как они пробуют говорить себе правду и почему врут, что может рассказать дневник следователю НКВД, историку или лингвисту.

Проект «Прожито», которым руководит Михаил Мельниченко, работает над созданием электронного архива рукописей текстов личного происхождения: дневников, воспоминаний, автобиографий, личной переписки, записных книжек. 

– Мы собираем жанровые коллекции: наивную поэзию и литературу, рукописные фольклорные сборники, дембельские альбомы, школьные анкеты, хроники, генеалогии, детские рисунки и пр. Наша задача – создать источниковую базу для гуманитарных исследований широкого профиля, электронную площадку для межархивных коллекций документов, а также архив для сохранения документов из семейных собраний, – говорится в описании проекта. –  Также мы собираем бщедоступный корпус личных дневников, с помощью которого исследователи и неравнодушные читатели могут не только читать конкретные дневники, но и работать сразу со всем массивом дневниковых текстов эпохи, настраивая свои запросы по времени и месту ведения дневника, возрасту и полу автора, тематике и внутрижанровым разновидностям дневникового текста. 

Проект уже собрал около 2400 дневников и 560 000 дневниковых записей. Работу с текстами проводят волонтеры. Сотни людей помогают искать рукописи и тексты, снимать с них копии, расшифровывать и сверять тексты. 

Предварительная запись на лекцию по ссылке.

Мероприятие пройдет 18 марта. В 14:00 – общий сбор. Начало лекции в 14:30. Место: Областная библиотека имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Вход платный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, дневники

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