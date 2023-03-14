В Вологде пропала 12-летняя девочка

В Вологде уже несколько дней ищут 12-летнюю Милену Шадабекову, которая пропала 8 марта. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Ты не один», Милена ушла около 14.00 из квартиры дома по улице Фрязиновской, 29. И с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы девочки: на вид 14-15 лет, нормального телосложения, была одета в черную короткую куртку, на спине розовая надпись «Карра», черные джинсы, черные кроссовки. При себе имела маленькую черную сумочку.

Всех, кто знает о местонахождении Милены, просят позвонить по телефону +7-911-505-68-98. Телефон работает круглосуточно.