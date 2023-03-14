В Вологде пропала 12-летняя девочка

14.03.2023 [Происшествия]

В Вологде уже несколько дней ищут 12-летнюю Милену Шадабекову, которая пропала 8 марта. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Ты не один», Милена ушла около 14.00 из квартиры дома по улице Фрязиновской, 29. И с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы девочки: на вид 14-15 лет, нормального телосложения, была одета в черную короткую куртку, на спине розовая надпись «Карра», черные джинсы, черные кроссовки. При себе имела маленькую черную сумочку.

Всех, кто знает о местонахождении Милены, просят позвонить по телефону +7-911-505-68-98. Телефон работает круглосуточно.

 

Тэги: пропал подросток, волонтеры

ТОП НЕДЕЛИ

Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
В Череповце суд обязал соседей сверху сделать пол с шумоизоляцией
Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
В Вологодской области за последнюю неделю зафиксировано два случая смерти от коронавируса
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
В Вологодском округе у рейсового автобуса на ходу отвалилось два колеса

Похожие новости

Пропавшего подростка разыскивают в Вологде

17-летний Дмитрий Соколов ушел из дома 14 октября и до сих пор о его местонахождении ничего не известно

1006
0

В Вологде девочка-подросток поцарапала машину отца и ушла из дома

Служебная собака по кличке Айна нашла «потеряшку» в соседнем дворе

1225
0

В Череповце пропала 13-летняя девочка-подросток

Она ушла из дома вечером 17 июля и унесла с собой кошку

2089
0

В Вологде с 31 мая ищут пятнадцатилетнего подростка

Виталий Балашов ушел из дома на улице Строителей

2105
0

Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника

Пока им удалось найти только его рюкзак

4982
0

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка

По неофициальной информации, полиция располагает видеозаписью, на которой зафиксирован момент прыжка с моста через реку Шексна человека, похожего по описанию на юношу

7768
0

Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге

Об этом сегодня сообщает поисковый отряд «Ты не один».

6570
0

В Вологде пропала 14-летняя девочка

Пропавшую ищут волонтеры и полиция

4739
0

В Вологде служебная собака по кличке Лотти помогла найти пропавшую школьницу

14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Как выяснилось, она направлялась к бабушке.

1783
0

В Вологде нашли потерявшегося подростка

Жизни и здоровью 12-летнего Сергея Комарова ничего не угрожает

5574
0

В Вологде полиция ищет пропавшего подростка

12-летний Сергей Комаров ушел из дома накануне днем и с тем пор его местонахождение не известно

4192
0

В Сокольском районе пропала 15-летняя девочка

Во вторник, 14 декабря, она ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно

1685
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекция «Я возненавижу любого, кто прочтет эту тетрадь» пройдет в Вологде 19 марта
Лекция о роли малых рек в городах пройдет в Вологде 18 марта
В Вологде пропала 12-летняя девочка
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
Жительница Великого Устюга забралась на крышу из-за грустных мыслей
В Кичменгском Городке лже-целительница украла у пенсионера 20 тысяч рублей
Вологодские проекты получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4334
0
13.03.2023 [БлогоVO]

Меня беспокоит больше чем расчистка снега наши очистные сооружения!

569
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

424
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика