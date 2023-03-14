«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог

ПАО «Вологодавтодор» выиграл все контракты по содержанию дорог в муниципалитетах области. В настоящее время восемь контрактов по обслуживанию 24 районов области находятся в стадии подписания. В общем списке не оказалось Вологодского и Череповецкого округа, поскольку в этих районах еще действуют договора, сроки окончания которых датируются 24 июня 2024 года.

Что касается новых контрактов, выигранных «Вологодавтодором», то они начнут действовать 1 апреля и будут действительны в ближайшие полтора года. Новые контракты предусматривают жесткие требования, которые касаются правил и условий работы и выполнений контракта, а также штрафных санкций в случае нарушения.