«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог

14.03.2023 [Общество]

ПАО «Вологодавтодор» выиграл все контракты по содержанию дорог в муниципалитетах области. В настоящее время восемь контрактов по обслуживанию 24 районов области находятся в стадии подписания. В общем списке не оказалось Вологодского и Череповецкого округа, поскольку в этих районах еще действуют договора, сроки окончания которых датируются 24 июня 2024 года.      

Что касается новых контрактов, выигранных «Вологодавтодором», то они начнут действовать 1 апреля и будут действительны в ближайшие полтора года. Новые контракты предусматривают жесткие требования, которые касаются правил и условий работы и выполнений контракта, а также штрафных санкций в случае нарушения.

«Содержание дорог — это ежедневный труд. Мы постоянно находимся на связи с нашими подрядчиками и плотно с ними взаимодействуем. Любые недочеты исправляются в кратчайшие сроки, а серьезные нарушения караются, в том числе финансово», — отметил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Тэги: дороги, контракты

ТОП НЕДЕЛИ

Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
В Череповце суд обязал соседей сверху сделать пол с шумоизоляцией
Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
В Вологодской области за последнюю неделю зафиксировано два случая смерти от коронавируса
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
В Вологодском округе у рейсового автобуса на ходу отвалилось два колеса

Похожие новости

Андрей Луценко: «Вологодская область на первом месте в СЗФО по объему ремонта автомобильных дорог за период 2019-2022 годов»

На 18-й сессии Законодательного Собрания в рамках «Правительственного часа» состоялось обсуждение состояния и перспектив региональной дорожной сети.

726
0

15 километров ограждений от диких животных нужно дополнительно установить вдоль трасс в Вологодской области

Сейчас на дорогах области установлено 140 км таких заграждений

1805
0

В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост

Работы обещают закончить до 2026 года

3123
0

В Судском сельском поселении подрядчик отказался продлевать договор на расчистку дорог

Весь январь дороги чистились, но оплачивать эти работы район решил только во второй половине февраля

1052
0

В Вологодской области ДТП чаще всего совершают мужчины в возрасте от 35 до 45 лет

Начальник областного ГИБДД Денис Воробьев рассказал, кто в регионе чаще всего совершает ДТП

1333
0

Трасса А-114 от Череповца до отворотки на Кадуй станет четырехполосной

Об этом написал мэр города Череповца Вадим Германов

1312
0

За некачественную расчистку дорог в Вологодской области подрядчик получил 400 тысяч штрафа

Сейчас дорога приведена в порядок

2684
0

Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт

Площадь восстановленного покрытия уже составила более 198 м. кв.

3474
0

Несколько крупных дорожных объектов строятся в Вологде при федеральной поддержке

В Вологде продолжается Публичный отчет мэра города Сергея Воропанова за 2022 год

2213
0

Великоустюгские спасатели спасли от замерзания на трассе водителя и пассажиров заглохшего авто

Если вы заметили попавший в беду автомобиль на дороге либо замерзающего человека, срочно звоните по номеру 112

1105
0

В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева

Дорога будет строится в несколько этапов

6149
0

Жители Водников города Вологды просят построить тротуар к новой школе на улице Северной

Но власти ответили, что денег на нее нет

1902
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекция «Я возненавижу любого, кто прочтет эту тетрадь» пройдет в Вологде 19 марта
Лекция о роли малых рек в городах пройдет в Вологде 18 марта
В Вологде пропала 12-летняя девочка
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
Жительница Великого Устюга забралась на крышу из-за грустных мыслей
В Кичменгском Городке лже-целительница украла у пенсионера 20 тысяч рублей
Вологодские проекты получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4334
0
13.03.2023 [БлогоVO]

Меня беспокоит больше чем расчистка снега наши очистные сооружения!

569
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

423
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика