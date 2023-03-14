Жительница Великого Устюга забралась на крышу из-за грустных мыслей

В Великом Устюге сотрудник полиции отговорил девушку от необдуманного поступка.

22-летняя местная жительница забралась на крышу, позвонила полицейским и заявила, что собирается броситься вниз. Прибывший на вызов участковый Егор Фатеев увидел на крыше плачущую женщину и поднялся наверх.

«Устюжанка дрожала и отказывалась вернуться назад. Полицейский попытался выяснить, какая причина толкнула молодую девушку на столь радикальный поступок. Выяснилось, что жительница Великого Устюга расстроена из-за дочери, которая живет отдельно. В какой-то момент полицейский отвлек женщину от грустных мыслей, подозвал к себе и, взяв за руку, помог спуститься на безопасное место», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Во дворе участковый передал девушку прибывшей на место бригаде скорой помощи.