Жительница Великого Устюга забралась на крышу из-за грустных мыслей

14.03.2023 [Происшествия]

В Великом Устюге сотрудник полиции отговорил девушку от необдуманного поступка.

22-летняя местная жительница забралась на крышу, позвонила полицейским и заявила, что собирается броситься вниз. Прибывший на вызов участковый Егор Фатеев увидел на крыше плачущую женщину и поднялся наверх.

«Устюжанка дрожала и отказывалась вернуться назад. Полицейский попытался выяснить, какая причина толкнула молодую девушку на столь радикальный поступок. Выяснилось, что жительница Великого Устюга расстроена из-за дочери, которая живет отдельно. В какой-то момент полицейский отвлек женщину от грустных мыслей, подозвал к себе и, взяв за руку, помог спуститься на безопасное место», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Во дворе участковый передал девушку прибывшей на место бригаде скорой помощи.

Тэги: участковый, спасение

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