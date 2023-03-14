В Кичменгском Городке лже-целительница украла у пенсионера 20 тысяч рублей

14.03.2023 [Происшествия]

В Кичменгском Городке полицейские раскрыли кражу денег из дома 84-летнего пенсионера.

Потерпевший рассказал, что впустил в дом незнакомцев, а после их ухода у него пропали 20 тысяч рублей. Выяснилось, что утром того дня в гости к мужчине пришли две незнакомки, которые попросили впустить их погреться. Пенсионер угостил их чаем и во время беседы пожаловался на боль в колене. Одна из гостий сказала, что обладает даром целительства и предложила провести обряд, для которого ей потребовались яйцо и кусок ткани.

«Незнакомка завернула яйцо в ткань и сделала вид, что провела обряд. При развороте материи мужчине показалось, что он увидел силуэт скорпиона. Женщина намекнула, что хозяин прячет в доме деньги, причем в трех местах. Мужчина стал отрицать данный факт, а в доказательство показал место хранения: за зеркалом над дверным проемом. Женщина, проводившая обряд, попросила одолжить с возвратом 20 тысяч рублей, на что мужчина отказал. Тогда она потребовала плату за лечение. Пенсионер оценил услугу в 500 рублей и выдал купюру. Вскоре женщины ушли», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вечером гостьи вернулись с двумя мужчинами и попросились на ночлег, так как у них якобы сломалась машина. Пенсионер согласился и отправился готовить постели. Когда он закончил, оказалось, что незнакомцы ушли, а деньги пропали.

«При изучении места кражи эксперт-криминалист обнаружил на одной из чашек следы пальцев рук одного из визитеров. Эту чашку хозяин дома не успел помыть после ухода гостей, поэтому отпечатки были качественными», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Подозреваемой оказалась 33-летняя жительница Великого Устюга. Её задержали и она возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, целители, обман пенсионеров, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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