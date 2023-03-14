Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам

В Вологде начинаются тяжбы за контракты по уборке городских улиц. Как ранее сообщалось, в этом году городские власти решили поделить город на 7 частей, чтобы создать конкуренцию среди потенциальных подрядчиков. Если ранее конкурс на уборку городских улиц могли выиграть в основном крупные организации, то теперь за право содержать городские дороги в чистоте могут побороться и небольшие предприятия. К примеру, начальная цена лота по уборке улиц в Прилуках начиналась с 6,9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе городская администрация принимала до понедельника, 13 марта. Победители могли приступать к работам уже в конце месяца.

Как сообщает портал GorodVo, сегодня стало известно, что жалобу на контракт по уборке района Лукьяново подало ООО «Стройлес». Начальная цена лукьяновского лота начиналась с отметки в 25,4 млн рублей. ООО «Стройлес» осталось недовольно результатами торгов и обратилось с жалобой в ФАС. Обстоятельства, побудившие организацию обратиться в антимонопольное ведомство, пока не известны.