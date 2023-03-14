В Тотемском районе подросток получил условный срок за четыре угона

В Тотемском районе суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, признанному виновным в четырёх угонах.

Установлено, что 25 августа 2022 года подсудимый угнал автомобиль ВАЗ-210930, припаркованный у дома в деревне Варницы, поехал на нём кататься, съехал в кювет и бросил машину. После он также угнал автомобиль ГАЗ 3110 «Волга», выехал на нём в поле, оставил там и скрылся с места происшествия.

В ночь с 29 на 30 августа он угнал ВАЗ-11113, столкнулся на нём с автомобилем «Хендай Элантра» и скрылся с места ДТП. Несколько дней спустя он угнал ещё один ВАЗ, не справился с управлением и съехал в кювет.

«Несовершеннолетний подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Мать подсудимого пояснила, что об угонах узнала от полиции. Ее сын периодически проживал у бабушки. Когда жил дома, то контролировать его не могли, так как он уходил ночью, когда все спали. В школу из-за занятости на работе она не могла приходить. Полагает, что ненадлежащим образом проводилась работа подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Отмечается также, что в ноябре 2022 года юношу уже судили за два угона, освободили от наказания и поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет.