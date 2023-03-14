В Тотемском районе подросток получил условный срок за четыре угона

14.03.2023 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, признанному виновным в четырёх угонах.

Установлено, что 25 августа 2022 года подсудимый угнал автомобиль ВАЗ-210930, припаркованный у дома в деревне Варницы, поехал на нём кататься, съехал в кювет и бросил машину. После он также угнал автомобиль ГАЗ 3110 «Волга», выехал на нём в поле, оставил там и скрылся с места происшествия.

В ночь с 29 на 30 августа он угнал ВАЗ-11113, столкнулся на нём с автомобилем «Хендай Элантра» и скрылся с места ДТП. Несколько дней спустя он угнал ещё один ВАЗ, не справился с управлением и съехал в кювет.

«Несовершеннолетний подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Мать подсудимого пояснила, что об угонах узнала от полиции. Ее сын периодически проживал у бабушки. Когда жил дома, то контролировать его не могли, так как он уходил ночью, когда все спали. В школу из-за занятости на работе она не могла приходить. Полагает, что ненадлежащим образом проводилась работа подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Отмечается также, что в ноябре 2022 года юношу уже судили за два угона, освободили от наказания и поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет.

Тэги: подросток, угон, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В Череповце суд обязал соседей сверху сделать пол с шумоизоляцией
Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
В Вологодской области за последнюю неделю зафиксировано два случая смерти от коронавируса
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа

Похожие новости

В Вологде 17-летнего подростка будут судить за пьяную езду

Ранее его уже ловили пьяным за рулём

1124
0

В Тотемском районе подросток получил условный срок за кражу денег и украшений у приемной матери

Общая сумма ущерба составила больше полумиллиона рублей

1342
0

В Великом Устюге подросток за рулём авто устроил ДТП, в котором пострадал сам

Юношу и его 15-летнего пассажира доставили в больницу

1102
0

В Устюжне подросток сжег дом незнакомых людей

В суде, который назначил ему наказание в виде условного срока, он пояснил, что хотел поджечь дом человека, с которым ранее поссорился

1345
0

В Тотемском районе пьяный подросток за одну ночь угнал мопед и автомобиль

Суд поместил его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет

879
0

В Череповце подростка будут судить за кражи, угоны и покушение на поджог

По ходатайству следователей 16-летнего обвиняемого заключили под стражу

1790
0

В Тотемском районе подростка будут судить за кражу денег и украшений на сумму более миллиона рублей у опекуна

15-летний обвиняемый признал вину, но не согласился с оценкой похищенного

2404
0

В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Пострадавшая в реанимации

2798
0

В Вологде полицейские ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Также ведётся поиск очевидцев происшествия

1851
0

17-летнюю девушку сбили на проспекте Строителей в Череповце

Пострадавшую госпитализировали

1452
0

В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка

Теперь им грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж

4189
0

В Череповце подросток во время прогулки с девушкой украл аккумулятор из чужого авто

Суд приговорил его к полугоду воспитательной колонии

1466
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кичменгском Городке лже-целительница украла у пенсионера 20 тысяч рублей
Вологодские проекты получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
Документально-художественный фильм вологодских кинематографистов выходит в российский прокат
В Тотемском районе подросток получил условный срок за четыре угона
В Череповце мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4286
0
13.03.2023 [БлогоVO]

Меня беспокоит больше чем расчистка снега наши очистные сооружения!

529
0
13.03.2023 [Обзор Прессы]

И такие бывают

386
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика