В Череповце мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп

В Череповце суд вынес приговор 39-летнему жителю Ленинградской области, признанному виновным в коммерческом подкупе.

«Установлено, что осужденный неоднократно предлагал менеджеру одного из крупных предприятий города денежное вознаграждение за предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, а также за ускорение оплаты по договору поставки товаров», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Менеджер сообщил о случившемся в службу безопасности предприятия и в правоохранительные органы. Подсудимого задержали при передаче 100 тысяч рублей в качестве подкупа.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. С него также взыскали ещё 100 тысяч рублей — сумму подкупа — в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.