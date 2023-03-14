В Череповце мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп

14.03.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 39-летнему жителю Ленинградской области, признанному виновным в коммерческом подкупе.

«Установлено, что осужденный неоднократно предлагал менеджеру одного из крупных предприятий города денежное вознаграждение за предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, а также за ускорение оплаты по договору поставки товаров», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Менеджер сообщил о случившемся в службу безопасности предприятия и в правоохранительные органы. Подсудимого задержали при передаче 100 тысяч рублей в качестве подкупа.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. С него также взыскали ещё 100 тысяч рублей — сумму подкупа — в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: коммерческий подкуп, менеджмент

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