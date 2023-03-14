В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста

Некрасовский мост в Вологде будет строить «Дорожная строительная организация» из Тверской области. Контракт с ней власти намерены подписать уже до конца марта. По словам губернатора области Олега Кувшинникова, эта организация возводила ряд дорожных объектов в Крыму и олимпийском Сочи.

«У подрядчика есть технические и кадровые ресурсы для проведения качественных работ. За 18 лет ДСК построила множество объектов дорожной инфраструктуры по всей стране. В Вологде предстоит построить мост с подходами. Общая протяженность всего объекта строительства составит 3,1 км, в том числе длина самого моста — 243 метра. В ходе работ также будет установлено освещение и смонтирована его архитектурная подсветка. В основание мостового сооружения забьют 400 свай», — рассказал в соцсетях глава региона.

Губернатор также пояснил, что мост станет подарком областной столице к 880-летнему юбилею. Некрасовский мост, который будет частью малого транспортного кольца города, поможет разгрузить центр областной столицы, а также снизит количество пробок в часы пик.