Медали всех достоинств взяли вологодские каратисты на двух турнирах

Вологодские каратисты вернулись с медалями с двух турниров, которые прошли в Твери и Санкт-Петербурге.

В Твери 11 и 12 марта состоялись ежегодные соревнования по каратэ «Тверской вызов». В этом году в них приняли участие более 650 спортсменов из 25 регионов России. Вологодскую область на соревнованиях представляли воспитанники тренера Физули Рамазанова. Вологжане завоевали две золотых и одну бронзовую медаль.

Победителями соревнований стали Анна Макарова среди девушек 14-15 лет в весовой категории свыше 54 кг, и Макар Головин, который одержал победу среди молодых людей 18 лет и старше в весовой категории свыше 84 кг.

В эти же дни в Северной столице прошло Первенство Красногвардейского района по каратэ в дисциплине киокусинкай. Всего за звание лучших бились 360 человек, среди которых спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей.

По итогам соревнований воспитанники Центра боевых искусств Череповца завоевали две медали. Максим Стаматий стал серебряным призером, Влас Серов занял почетное третье место.