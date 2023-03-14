Уникальный жилой комплекс с ФОКом и бассейном построят в Череповце

14.03.2023 [Общество]

В Череповце будет построен уникальный жилой комплекс, аналогов которому в городе еще не было. Жилой комплекс объединит ФОК, бассейн, парковку под зданием и систему подземного хранения мусора. По словам мэра города Вадима Германова, управление архитектуры Череповца уже выдало разрешение на строительство.

«Башни станут первыми жилыми домами, в которых будут реализованы современные требования к внешнему облику и внутреннему содержанию здания. Комплекс расположится недалеко от перекрестка Рыбинской — Монтклер и Афанасия Потапова. Здание спроектировано архитектурным бюро из Санкт-Петербурга, строить их будет также компания из Северной столицы», — рассказал череповецкий мэр.

Между собой башни соединятся помещением, в котором разместится спортивный комплекс. Еще одна особенность комплекса — подземная система сбора мусора, которая позволит избежать неприятных запахов и разлетающегося полиэтилена.

В специальном холле разместят климатические системы, поэтому, по словам Германова, архитектурный облик новостроек не будет испорчен.      

Тэги: архитектура, новостройка

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