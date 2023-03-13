Фестиваль печатной графики «БурмагинФест» вновь пройдет в Вологде этим летом. Мероприятие получило поддержку в размере 1,6 млн. рублей в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив

– В прошлом году «БурмагинФест» проводился впервые и объединил вокруг себя много креативных личностей, мастеров, экспертов не только из Вологды, но и других регионов. В целом «БурмагинФест» – это большой шаг к возрождению интереса к традиционной для художественной культуры Вологды теме печатной графики и искусства экслибриса. Формат фестиваля на уличной площадке дает возможность вовлечь в тему большое количество разных людей. Одна из важных миссий фестиваля - развитие творческого потенциала целевой аудитории проекта и жителей города.

Второй фестиваль пройдет летом, 24 и 25 июня, на набережной реки Вологды, на ул. Бурмагиных, и мы снова погрузимся в волшебную творческую атмосферу. В этом году будут новые темы, к нам присоединятся новые участники, художники, дизайнеры и многие другие, – говорит директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Елена Уханова.

Задачи фестиваля – популяризация традиционного для художественной культуры Вологды искусства печатной графики, поддержка современных художников-графиков и иллюстраторов, а также укрепление связей между представителями креативного бизнеса, власти, творческих профессий и сотрудников учреждений культуры города.

Проект посвящен творчеству вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных, которые продолжили сформировавшуюся в начале 20-го века традицию гравюрного дела, ксилографии и экслибриса.

Второй фестиваль будет посвящен теме книжной иллюстрации и вологодским сказкам. Образы сказок планируется использовать в создании визуального кода фестиваля – фирменного стиля и дизайна площадки.

– В рамках фестиваля предусмотрена работа лектория (выступления на тему книжной иллюстрации, экслибриса, философии искусства, антропологии сказки и др.), творческие мастер-классы и мастер-классы по разным техникам печатной графики, интерактивные площадки, арт-ярмарки, уличные выставки графики. Завершится фестиваль концертом под открытым небом. Проект также подразумевает проведение тематических предфестивальных просветительских и обучающих событий, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Подробную информацию и новости о фестивале «БурмагинФест» можно узнать в группе мероприятия в социальной сети.

Возрастные ограничения: (0+).