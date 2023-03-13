Пейзажи и натюрморты Галины Дементьевой представлены в Шаламовском доме в Вологде

13.03.2023 [Культура]

Персональная юбилейная выставка живописи вологодского художника Галины Дементьевой «Мгновения жизни» работает в Шаламовском доме в Вологде.

Главные жанры живописи Галины Дементьевой – пейзаж и натюрморт. В экспозиции показаны работы из ее мастерской, созданные в разные годы – с 1990 по 2022. 

– Картины Галины Дементьевой отмечены достоверностью в раскрытии образов и тем, им присущи такие ценнейшие качества, как предельная искренность и жизнерадостность, – заявляют сотрудники вологодской картинной галереи.

Галина Борисовна родилась в 1947 году в Вологде. Профессиональное образование получила в Ярославском художественном училище, а затем в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена. Она — известный в Вологде художник-педагог с большим стажем – свыше 40 лет, трудилась в Вологодской детской художественной школе и в Вологодском государственном техническом университете. Активно участвовала в различных выставках с 1985 года, стала членом Союза художников России в 1995 году.

Посетить выставку можно до 16 апреля в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Возрастные ограничения: (6+).


 

Тэги: выставка, художники, педагоги

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