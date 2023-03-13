Работы художника-модельера Нины Вороновой представлены в Вологде

Выставка графики «Радость творчества» вологодского художника-модельера Нины Вороновой работает в Доме Корбакова в Вологде.

Здесь представлены работы, созданные художником за последние годы: эскизы женской одежды, входящие в состав коллекций «Весеннее настроение», «Женщины у зеркала», «Праздничное настроение», а также эскизы индивидуальных моделей.

– Эти яркие, эмоционально наполненные и виртуозно выполненные работы, бесспорно, вызовут интерес у зрителей, особенно у женской их половины. И подарят хорошее настроение в эти первые весенние мартовские дни, – говорят сотрудники вологодской картинной галереи.

После окончания Московского текстильного института Нина Лиджиновна приехала в Вологду. Она работала художником-модельером в объединении «Вологдаоблтрикотажбыт», в фирме «Волтри» и на кружевной фабрике «Снежинка».

На этих предприятиях она разработала много коллекций разнообразной женской одежды. Последние годы художник занимается свободным творчеством, реализуя собственные проекты.

Торжественное открытие выставки 16 марта в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Посетить выставку можно до 9 апреля. Рабочие дни: среда, четверг, воскресенье – с 10:00 до 18:00; пятница и суббота – с 11:00 до 19:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастные ограничения: (12+).