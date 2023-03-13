4 медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по самбо

13.03.2023 [Спорт]

Четыре медали завоевали вологжане на турнире по самбо «Город трудовой доблести», который прошел в городе Боровичи Новгородской области 10–12 марта.

В состязаниях принимали участие юноши 14-16 лет из 13 регионов России, в том числе из Вологды, Ярославля, Кемерово, Нижнего Тагила, Чебоксар и Горловки Донецкой народной республики, а также участники из Тверской, Псковской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга.

Сборную Вологодской области составили самбисты Вологды, Череповца и Шексны. Вологжане завоевали 3 золотых и 1 бронзовую медаль.

Победителями турнира в своих категориях стали Евгений Морозов, Даниил Усков и Кирилл Колояров. Михаил Родионов занял 3 место.

Тэги: самбо, турнир, медали

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