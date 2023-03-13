«Магистраль» и «Вологдагорводоканал» устраняют последствия непогоды

13.03.2023 [Общество]

Бригады компаний «Магистраль» и «Вологдагорводоканал» занимаются устранением последствий непогоды в Вологде.  Для ликвидации подтоплений территорий расчищаются дождеприёмные колодцы от снега, промываются ливневые стоки, рыхлятся сугробы. По данным пресс-службы городской администрации, на уборке улиц города в сутки задействовано 96 единиц техники и 121 рабочий на ручной уборке тротуаров, а также 6 бригад «Вологдагорводоканала».

«В связи с непостоянной температурой, а также обилием осадков в прошедшие выходные работаем в усиленном режиме сразу по двум фронтам: убираем снег с дорог и тротуаров и обрабатываем улицы песко-соляной смесью, чтобы не допустить образование гололеда. Параллельно ведем работу по профилактике и ликвидации подтоплений в городе. Воду на тротуарах сгоняют как механизированным способом, так и вручную прокапывая канавы для оттока. На прошлой неделе начали рыхление сугробов. Сотрудники Водоканала промывают ливневые стоки и водоотводные трубки», — рассказал начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Ежедневно бригады «Вологдагорводоканала» очищают от 500 метров до 1 километра ливневки. За сутки проходят более 10 адресов, в том числе по обращениям жителей. На тротуарах из-за перепадов температуры в дневное время образуется снежная каша, которая затрудняет передвижение, а ночью замерзает и превращается в гололед. Для борьбы с этим явлением специалисты начинают свою работу днем, чтобы очистить тротуары до наступления заморозков. Для борьбы со скользкостью с начала года израсходовано 1042 т соли и 8524 т песко — соляной смеси.

Тэги: гололед, непогода

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