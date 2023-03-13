В Вологодской области сохраняются льготы для отдыха бюджетников в санаториях

В Вологодской области для отдыха в санаториях работников бюджетной сферы и участников СВО сохраняются льготные путевки. Об этом рассказал Олег Кувшинников во время оперативного совещания.

Работники бюджетной сферы могут пройти лечение в санаториях области с 2019 года. Бюджет компенсирует им 50% стоимости путевки, но не более 14 000 рублей. С 2020 года бесплатно пройти лечение в санаториях могут также медработники коронавирусных моногоспиталей области. За путевку возвращается 100% стоимости, но не более 28 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора области, только за 2022 год возможностью льготного санаторно-курортного отдыха воспользовались более 1300 человек. На эти цели из областного бюджета было выделено более 19 миллионов рублей.

«Наиболее активно правом на льготное санаторно-курортное лечение воспользовались специалисты сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. Преимущественно это жители Вологды, Вологодского округа, Череповца, Бабаево, Белозерска, Великого Устюга, Грязовца, Сокола, Тотьмы, Никольска, Шексны, Харовска, Тарноги и Устюжны», — рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Большинство работников бюджетной сферы в прошлом году выбрали санатории Череповца. Также вологжане проходили лечение в санаториях «Новый источник» и «Леденгск».

В этом году на санаторно-курортное лечение из бюджета региона выделено 20 миллионов рублей.