В Соколе задержали мужчину с наркотиками

В Соколе полицейские задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.
В ходе личного досмотра у него изъяли свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — наркотическое средство растительного происхождения общим весом 4,58 грамма.
«Со слов подозреваемого, наркотики он приобрел в сети Интернет для личного потребления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.