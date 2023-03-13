В Соколе задержали мужчину с наркотиками

13.03.2023 [Происшествия]

В Соколе полицейские задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

В ходе личного досмотра у него изъяли свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — наркотическое средство растительного происхождения общим весом 4,58 грамма.

«Со слов подозреваемого, наркотики он приобрел в сети Интернет для личного потребления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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