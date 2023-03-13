За выходные жители Вологодской области отправили мошенникам больше шести миллионов рублей

13.03.2023 [Происшествия]

За минувшие выходные жители Вологодской области перевели мошенникам около 6 282 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Одной из пострадавших — 45-летней жительнице Вологды — злоумышленники позвонили под видом работников банка. Чтобы якобы отменить подозрительные операции с её счётом, мошенники убедили женщину оформить два кредита, снять наличные и отправить деньги на указанные ими счета. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Всего с 10 по 12 марта полицейские зарегистрировали 27 заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий.

Тэги: дистанционное мошенничество, мошенники

ТОП НЕДЕЛИ

Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины
В ходе СВО погиб житель Вологды
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В Череповце суд обязал соседей сверху сделать пол с шумоизоляцией
Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области
Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором
В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов

Похожие новости

В Череповце оператора сотовой связи наказали за предоставление трафика мошенникам

Должностное лицо — директора организации — оштрафовали на 150 тысяч рублей

1475
0

Чаще всего жертвами дистанционного мошенничества в Вологде являются молодые и трудоспособные люди

Более 132 млн рублей потеряли вологжане от действий мошенников в 2022 году

843
0

Жителя Великоустюгского района будут судить за дистанционное мошенничество

Ему предъявлено обвинение в семи эпизодах мошеннических действий

1460
0

Вологжанин заплатил 100 тысяч рублей за поход в театр с жительницей Ярославля, но попал на мошенников

Мужчина, приехавший в Ярославль, познакомился с девушкой в интернете и предложил встретиться лично

2543
0

За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей

Всего от мошеннических действий пострадали девять человек

1216
0

Жители Вологды за год отдали мошенникам 132 миллиона рублей

Всего от мошеннических действий пострадали 898 человек

1619
0

Мошенник выманил больше 22 тысяч рублей у жительницы Сокольского района

Злоумышленник убедил женщину в том, что ей нужно обновить приложение интернет-банка

1741
0

В Череповце пенсионерка за неделю отправила мошенникам почти три миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

2151
0

Житель Вологды отправил мошенникам почти полтора миллиона рублей

Все деньги мужчина взял в кредит

1599
0

Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

Отдать злоумышленникам еще больше денег ее отговорил полицейский

1525
0

Мошенник обманул жителя Череповца на 45 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в Калининграде

1234
0

Жительница Сокола оформила кредит на незнакомую ей женщину из Усть-Кубинского района

Она рассказала, что паспортные данные потерпевшей нашла в интернете

1828
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области сохраняются льготы для отдыха бюджетников в санаториях
В Соколе задержали мужчину с наркотиками
За выходные жители Вологодской области отправили мошенникам больше шести миллионов рублей
Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства
В Шексне водителя оштрафовали за обгон на мосту
На территории Украины погиб офицер из Бабаевского района Алексей Дарушин
Две вологодские экспедиции победили в первой волне отбора проекта «Открываем Россию заново»
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

4112
0
12.03.2023 [БлогоVO]

Хотите посмотреть сериал за час и самим в нем поучаствовать?

744
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

1077
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика