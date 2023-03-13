За выходные жители Вологодской области отправили мошенникам больше шести миллионов рублей

За минувшие выходные жители Вологодской области перевели мошенникам около 6 282 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Одной из пострадавших — 45-летней жительнице Вологды — злоумышленники позвонили под видом работников банка. Чтобы якобы отменить подозрительные операции с её счётом, мошенники убедили женщину оформить два кредита, снять наличные и отправить деньги на указанные ими счета. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Всего с 10 по 12 марта полицейские зарегистрировали 27 заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий.