Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства

Губернатор Олег Кувшинников подтвердил информацию об отставке начальника департамента строительства области Дмитрия Буслаева. О кадровых перестановках в правительстве области было заявлено в понедельник на оперативном совещании.

«Начинаем оперативное совещание с кадровых перестановок в правительстве. Начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев переходит на новое место работы. Отставку я сегодня принял», — заявил глава региона.

Губернатор в двух словах рассказал об успехах департамента строительства в последние несколько лет и вручил Дмитрию Буслаеву часы от правительства области.

По данным ряда telegram-каналов, Дмитрий Буслаев возвращается на работу в Череповец. Правда, какую именно должность может занять, пока не известно. Временно исполняющим обязанности начальника департамента строительства назначен заместитель начальника Антон Блюдов.