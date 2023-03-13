Губернатор Олег Кувшинников принял отставку начальника департамента строительства

13.03.2023 [Общество]

Губернатор Олег Кувшинников подтвердил информацию об отставке начальника департамента строительства области Дмитрия Буслаева. О кадровых перестановках в правительстве области было заявлено в понедельник на оперативном совещании.

«Начинаем оперативное совещание с кадровых перестановок в правительстве. Начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев переходит на новое место работы. Отставку я сегодня принял», — заявил глава региона.

Губернатор в двух словах рассказал об успехах департамента строительства в последние несколько лет и вручил Дмитрию Буслаеву часы от правительства области.

По данным ряда telegram-каналов, Дмитрий Буслаев возвращается на работу в Череповец. Правда, какую именно должность может занять, пока не известно. Временно исполняющим обязанности начальника департамента строительства назначен заместитель начальника Антон Блюдов.

Тэги: отставки, назначение

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