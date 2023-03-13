В Шексне водителя оштрафовали за обгон на мосту

В Шексне суд привлёк 63-летнего жителя Архангельской области к административной ответственности за обгон на мосту.

Установлено, что инцидент произошёл на переправе через реку Чёбсара днём 1 февраля 2023 года.

«Его действия квалифицированы по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения). Правонарушитель вину признал, пояснил: „не заметил, что еду по мосту“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 5000 рублей.