В Шексне водителя оштрафовали за обгон на мосту

13.03.2023 [Общество]

В Шексне суд привлёк 63-летнего жителя Архангельской области к административной ответственности за обгон на мосту.

Установлено, что инцидент произошёл на переправе через реку Чёбсара днём 1 февраля 2023 года.

«Его действия квалифицированы по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения). Правонарушитель вину признал, пояснил: „не заметил, что еду по мосту“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 5000 рублей.

Тэги: водитель, обгон, мосты, нарушение ПДД, суд, штраф

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