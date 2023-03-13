Две вологодские экспедиции победили в первой волне отбора проекта «открываем Россию заново»

Две экспедиции по Вологодской области стали победителями первой волны отбора проекта «Открываем Россию заново». Проект реализуется НИУ ВШЭ совместно с платформой «Россия – страна возможностей».

Всего экспертный совет утвердил 47 заявок, в число победителей вошли 17 вузов и 23 организации. Экспедиции пройдут с апреля по июль 2023 года и охватят 41 регион страны.

Экспедиция «Сельская культура Русского Севера советской эпохи: Тотьма», заявленная Санкт-Петербургским государственным университетом, охватит сразу несколько населенных пунктов - Санкт-Петербург, Тотьму, Никольское и Вологду. Участники экспедиции займутся сбором, обработкой, тематической и жанровой классификацией, а также оцифровкой текстовых материалов – собраниями фольклорных и речевых жанров советской тематики для фонда Музея Тотьмы. Цель экспедиции - создание фотогалереи в музее, которая представит самые яркие тексты советской тематики и будет способствовать популяризации этнолингвистического направления.

Команда экспедиции «В поисках энергичных людей» займется созданием документального фильма о Вологде. Цель экспедиции – выявить причины, по которым молодежь уезжает из региона и публичное представить основания для молодежи оставаться на малой родине, развивать свой город на примерах успешных современных деятелей образования, культуры, искусства, науки и бизнеса. Концепция экспедиции разработана АНО «Центр поддержки и развития культурных инициатив и творческих экспериментов «Арт-медиа».