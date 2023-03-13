Несколько спектаклей представят в Кириллове театры из Вологды, Ярославля и Санкт-Петербурга.

Культурный проект «Театральная Весна в музее» впервые пройдет к Кирилло-Белозерском музее-заповеднике с 23 по 27 марта.

– Откроет череду спектаклей актриса Камерного драматического театра Ирина Джапакова. Она представит двенадцать музыкальных историй любви, выраженных в песнях Владимира Высоцкого, Александра Вертинского, Мишеля Леграна и Джорджа Гершвина на русском, немецком, французском языках, – говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Помимо этого, в течение пяти дней на сцене конференц-зала музея выступят артисты Олег Попов, Наталия Эсхи и Мария Васильева, а также самодеятельная студия «Горница» из Гориц.

– Финальные спектакли программы пройдут в Кириллове во Всемирный день театра! – говорит Сергей Беляшов, заведующий отделом культурно-массовых мероприятий Кирилло-Белозерского музея-заповедника Сергей Беляшов. – В музейной программе этот день отдан и детям, и взрослым. В 11 утра конференц-зал Кирилло-Белозерского музея-заповедника заиграет детскими голосами, ведь для самых юных зрителей актеры студии кукол «Ежики» привезут из Ярославля потрясающую сказку «Как валенки землю грели». Вечер театрального понедельника подарит очередную встречу с известным российским актером театра и кино Олегом Поповым, который покажет премьеру – моноспектакль «Влюбленный Маяковский».

Подробнее о программе можно узнать на сайте музея-заповедника по ссылке.

