Череповчане недовольны расширением улицы Рыбинской до 6 полос

13.03.2023 [Общество]

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал о предстоящем расширении участка улицы Рыбинской от Монтклер до Октябрьского проспекта. По его словам, почти километровый участок расширят до шести полос с разделительным газоном, тротуаром и велодорожкой. Работы начнутся уже в апреле этого года и завершатся, согласно контракту, к 30 июня 2024 года. Общая стоимость работ — 650 млн рублей средств федерального и областного бюджетов.

«У каждого пешеходного перехода здесь появится светофор. Так же, как и на перекрестках с Октябрьским проспектом и Монтклер. При согласованной работе в „зеленой волне“ они позволят пешеходам без проблем переходить улицу, а автомобилям не останавливаться у каждого столба», — рассказал череповецкий мэр.

Жители города, впрочем, не очень позитивно оценили эту новость. В комментариях под постом Вадима Германова в соцсетях жители недоумевают о таком решении, а также считают, что расширение Рыбинской негативно повлияет на экологическую обстановку.

«Есть какое-то разумное объяснение, почему улица Рыбинская районного значения шириной как улица Октябрьский проспект? Кто и в каких количествах по ней будет ездить, особенно в ближайшем будущем, учитывая отток и убыль населения? Это „шоссе“ нужно ещё и содержать», — недоумевает пользователь Миша С.

«Это получается, что под окнами всегда пробка будет? Цинковое отправление? Плюс ещё с завода всякая хрень летит. А потом удивляемся, почему люди уезжают из Череповца! Да потому что, нет условий для проживания», — считает Ксения М.

Также горожане уверены, что расходовать 650 млн рублей в нынешнее непростое время — это очень неоднозначное решение.

Тэги: Строительство, дорога, Экология

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