Суд пожалел девушку-сироту и не стал лишать ее водительских прав за ДТП

Суд не стал лишать водительских прав 18-летнюю девушку, которая признана виновной в ДТП на улице Ленинградской Вологды. Как было установлено в суде, 8 августа она сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Сотрудниками ГИБДД действия девушки были квалифицированы по статье 12.24 КоАП — «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

В суде потерпевший настаивал на то, чтобы девушку лишили водительских прав. Однако Фемида при вынесении решения учла, что девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот. «Девушка проживает в районе, обучается на 1 курсе колледжа, находящегося в Вологде. Ее приемная мать является инвалидом, имеет хронические заболевания, также проживает в районе. Транспортное средство им необходимо для поездок в город на обучение и посещение медицинских организаций», — говорится в решении суда.

Также суд учел, что виновница аварии уплатила штраф и пыталась добровольно возместить потерпевшему причиненный ущерб.

В результате девушка оштрафована судом на 3000 рублей.