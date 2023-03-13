5 медалей завоевала вологжанка Карина Соловьева на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

5 медалей завоевала вологжанка Карина Соловьева в финале всероссийских соревнований по по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций, которые прошли в минувшие выходные в подмосковном городе Коломна.

Карина одержала победу на 500-метровке среди девушек 12-13 лет, на три сотые секунды опередив Ульяну Черепанову из Кировской области. Также вологжанка была дважды второй на дистанции 1000 метров, на 500 метров и по сумме спринтерского многоборья.

Всего в финале выступили 151 спортсмен из 21 региона России.