Череповецкая «Северсталь» разгромила московский ЦСКА

12.03.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» разгромила московский ЦСКА в шестом матче четвертьфинальной серии «Запада», плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде действующий обладатель Кубка Гагарина, как ему и положено, начал активно. Но череповчане смогли выдержать этот натиск, с середины периода выровняли игру и даже в одном моменте показалось что «жёлто-чёрные» открыли счёт. Но после замедленного повтора стало ясно что шайба после броска Руслана Абросимова угодила в штангу.

Во втором периоде череповчане дважды поразили ворота гостей. Счет в матче открыл Даниил Пыленков, а затем Александр Петунин реализовал большинство перед самым вторым перерывом. Ещё одно большинство, на старте третьего периода реализовал Никита Рожков, установив окончательный счёт в матче 3:0.

Отметим игру вратаря череповчан Александра Самонова, который не только отразил все 26 бросков по своим воротам, но и поучаствовал в одном голе, отдав голевую передачу, когда нападающий череповчан Александр Петунин забивал второй гол своей команды. Этот пас стал уже вторым для Самонова в текущем сезоне.

«Сумбурное начало. Некоторые ребята волновались. Хорошо, что на первый перерыв ушли со счётом 0:0. Хотя и у нас было пару моментов. Первый гол нас успокоил. Дальше играли солидно. Третий период вообще был шикарный. Нас ждёт самое интересное — седьмая игра. До встречи в Москве», — сказал после игра главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Счёт в этой серии сравнялся 3:3, и кому идти дальше, а кто должен закончить сезон, команды рtшат 14 марта, в седьмом матче серии, который пройдет в Москве.

Тэги: хоккей

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