7 медалей и Кубок завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве мира по полиатлону, в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой, которые прошли с 10 по 12 марта в городе Сасово, Рязанской области.



В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов, которые упражнялись в силовой гимнастике, пулевой стрельбе и лыжной гонке.



Вологодскую область представляла совместная заявка «СШОР № 4» города Металлургов и АНО «ДРОЗД-Череповец». Череповчане завоевали 4 «золотых», 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль.



Победителями Первенства мира стали Андрей Чурсанов среди юношей и Анастасия Шарикова среди девушек 14-15 лет. Никита Воронов занял 1 место среди юношей 16-17 лет.



Ирина Смолина была лучшей из наших на Чемпионате мира, завоевав «золотую» медаль среди женщин. Маргарита Вершинина заняла второе место.



Так же на Чемпионате мира была отмечена «СШОР № 4» г. Череповца, которой вручили Кубок чемпионов. На Первенстве мира череповчане в командном зачете заняли 3 место среди клубов.