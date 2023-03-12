7 медалей и Кубок завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве мира по полиатлону, в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой, которые прошли с 10 по 12 марта в городе Сасово, Рязанской области.
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов, которые упражнялись в силовой гимнастике, пулевой стрельбе и лыжной гонке.
Вологодскую область представляла совместная заявка «СШОР № 4» города Металлургов и АНО «ДРОЗД-Череповец». Череповчане завоевали 4 «золотых», 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль.
Победителями Первенства мира стали Андрей Чурсанов среди юношей и Анастасия Шарикова среди девушек 14-15 лет. Никита Воронов занял 1 место среди юношей 16-17 лет.
Ирина Смолина была лучшей из наших на Чемпионате мира, завоевав «золотую» медаль среди женщин. Маргарита Вершинина заняла второе место.
Так же на Чемпионате мира была отмечена «СШОР № 4» г. Череповца, которой вручили Кубок чемпионов. На Первенстве мира череповчане в командном зачете заняли 3 место среди клубов.
7 медалей и Кубок завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве мира по полиатлону
7 медалей и Кубок завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве мира по полиатлону, в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой, которые прошли с 10 по 12 марта в городе Сасово, Рязанской области.
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