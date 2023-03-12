В Вологодской области смертность вновь превысила рождаемость

12.03.2023 [Общество]

Снижение рождаемости и миграционную убыль зафиксировал Вологдастат. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение Вологодской области».

По данным доклада, в 2022 году в области родились 9263 ребенка. Это на 1115 новорожденных меньше, чем в 2021 году. При этом за прошедший год в Вологодской области умерли 16451 человек, что на 4585 человек меньше, чем годом ранее.

Исходя из доклада, за 2022 год было заключено 7283 брака. Отмечается, что в 2021 был заключен 6381 брак. Число разводов за минувший год составило 5109. В 2021 году развелись 2966 пар.

В 2022 году в область прибыли 9221 человек, а убыли — 11750.

 

Тэги: демография

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