Пешеходный переход на улице Северной в Вологде будет перенесен и оборудован светофором

11.03.2023 [Общество]

Такое решение было принято на городской комиссии по детскому травматизму, которую провел начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов. В заседании приняли участие представители городских властей, ГИБДД, Общественного совета.  Главной задачей комиссии была выработка решения по обеспечению безопасности участка ул. Северной, где 3 марта под колесами фуры погибла 12 –летняя девочка.

«Сегодня мы постарались всесторонне рассмотреть эту ситуацию с представителями ГИБДД, отдела транспорта, управления образования. Принято решение перенести пешеходный переход на ул. Северной дальше от кольцевой развязки примерно на 20 метров, а также установить на нем светофор. Это увеличит видимость для водителей и сделает движение на пешеходном переходе более организованным.  В соответствии с ГОСТом на участке дороги около пешеходного перехода будут установлены леерные ограждения, сделан тротуар в качестве подхода. Сотрудники Департамента городского хозяйства сейчас просчитывают необходимое для этих целей финансирование», — отметил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Пешеходный переход планируется перенести ближе к выезду от торгового центра «Апельсин». При этом при выезде от ТЦ будет разрешен поворот только направо в соответствии с ГОСТом, регулирующим правила движение в районе пешеходного перехода. Светофор будет синхронизирован с электронным регулировщиком у поликлиники на ул. Северной, чтобы не тормозить транспортный поток. Реализовать это решение планируется в весенне-летний период.

Принятое решение поддержали и сотрудники ГИБДД, при этом они подчеркнули, что последние годы этот участок не являлся местом концентрации ДТП. После организации кольцевого движения в 2017 году число аварий и пострадавших резко сократилось.

«Данный пешеходный переход не являлся аварийно опасным местом, и обращений граждан в адрес Госавтоинспекции о нарушении водителями правил дорожного движения на этом участке также не поступало. То есть, предпосылок к данному дорожно-транспортному происшествию не было. Но все произошедшее, конечно, требует дополнительных мер безопасности. Установка светофора и перенос данного пешеходного перехода со 100-процентной уверенностью позволят минимизировать риск ДТП», — сказал заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Вологде Илья Смирнов.

Также сегодня на городской комиссии было принято решение усилить работу по безопасности дорожного движения в школах и детских садах, а ученикам микрорайона Водники при переходе улицы Северной рекомендовать временно пользоваться регулируемым пешеходным переходом у поликлиники.

«В городских учреждениях образования постоянно идет работа с детьми по безопасности дорожного движения: практические занятия, классные часы, разборы конкретных дорожных ситуаций. Особенно она усиливается в преддверии каникул. Но при этом очень важно, чтобы такие разговоры велись и в семье. Родители знают, какие пешеходные переходы есть на пути ребенка, и необходимо напоминать о правилах их перехода постоянно. Только совместная работа городских властей, школы и семьи сделает работу по снижению детского травматизма эффективной», — сказала член Общественного совета Вологды Галина Красильникова.

Напомним, работа по обеспечению безопасности дорожного движения идет на постоянной основе в рамках проектного комитета «Снижение аварийности на улично-дорожной сети». Его участниками являются не только городские власти, но и представители ГИБДД, общественных организаций, эксперты.  В ходе работы комитета принимаются меры по ликвидации точек концентрации ДТП. Используются разные методы: установка и регулировка светофоров, искусственных неровностей, леерных ограждений, снижение скорости на проблемном участке, внедрение «умных» пешеходных переходов и так далее.

 

Тэги: ПДД, дорожное движение

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