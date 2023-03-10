Презентация издания дневника вельского крестьянина начала 20 века – пройдет в Вологде 15 марта

Презентация издания «На разломе жизни» ¬– дневника вельского крестьянина Ивана Глотова – состоится в вологодской областной библиотеке 15 марта.

– Книга представляет собой интереснейший источник по истории северной деревни и повседневной культуры первых десятилетий 20-го века. В этот период Вельский уезд входил в состав Вологодской губернии. Дневник охватывает период с 1910 по 1931 годы со всеми основными социальными потрясениями эпохи – Первой мировой войной, Октябрьской революцией, Гражданской войной, периодом НЭПа и коллективизацией, – говорится в анонсе мероприятия.

Автор дневника – Иван Глотов, крестьянин, уроженец деревни Притыкинской Никифоровской волости Вельского уезда Вологодской губернии, который до марта 1918 года работал на заводе Струка в Санкт-Петербурге/Петрограде, а затем вернулся в родную деревню.

Впервые этот дневник был издан в 1997 году и стал бестселлером. В новое, дополненное издание, включены еще одна рукопись с записями 1916-1917 и 1926-1929 годов, а также очерки по истории Пежемской волости и истории коллективизации в Вельском уезде. Также в книге собрано много фотографии из фондов Вельского краеведческого музея.

Новое издание дневника Ивана Глотова представят вологжанам: директор Вельского краеведческого музея Ольга Березина и старший научный сотрудник Галина Веревкина. Помимо книги они покажут фильм о своем музее.

Сообщается, что издание предназначено для специалистов – историков, лингвистов и краеведов, а также для всех, кто интересуется историей России 20-го века.

Начало презентации в среду, 15 марта, в 17:00 в зале редкой книги Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).