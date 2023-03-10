Презентация издания дневника вельского крестьянина начала 20 века – пройдет в Вологде 15 марта

10.03.2023 [Культура]

Презентация издания «На разломе жизни» ¬– дневника вельского крестьянина Ивана Глотова – состоится в вологодской областной библиотеке 15 марта.

– Книга представляет собой интереснейший источник по истории северной деревни и повседневной культуры первых десятилетий 20-го века. В этот период Вельский уезд входил в состав Вологодской губернии. Дневник охватывает период с 1910 по 1931 годы со всеми основными социальными потрясениями эпохи – Первой мировой войной, Октябрьской революцией, Гражданской войной, периодом НЭПа и коллективизацией, – говорится в анонсе мероприятия.

Автор дневника – Иван Глотов, крестьянин, уроженец деревни Притыкинской Никифоровской волости Вельского уезда Вологодской губернии, который до марта 1918 года работал на заводе Струка в Санкт-Петербурге/Петрограде, а затем вернулся в родную деревню.

Впервые этот дневник был издан в 1997 году и стал бестселлером. В новое, дополненное издание, включены еще одна рукопись с записями 1916-1917 и 1926-1929 годов, а также очерки по истории Пежемской волости и истории коллективизации в Вельском уезде. Также в книге собрано много фотографии из фондов Вельского краеведческого музея.

Новое издание дневника Ивана Глотова представят вологжанам: директор Вельского краеведческого музея Ольга Березина и старший научный сотрудник Галина Веревкина. Помимо книги они покажут фильм о своем музее.

Сообщается, что издание предназначено для специалистов – историков, лингвистов и краеведов, а также для всех, кто интересуется историей России 20-го века.

Начало презентации в среду, 15 марта, в 17:00 в зале редкой книги Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: книга, презентация, дневники, история

ТОП НЕДЕЛИ

Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины
В ходе СВО погиб житель Вологды
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В Вологде ночью горело производственное помещение на улице Чернышевского
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Грязовце
Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области

Похожие новости

Презентация книги про историю села Молочное представят в Вологде 17 января

Вход свободный

835
0

Презентация сборника краеведческих материалов «Истоки Стрелицы» о Сокольском районе пройдет в Вологде 22 декабря

Вход свободный

1073
0

О провинциальной Вологде 1849 года узнают участники встречи «Усадебные истории» 12 октября

Разговор пойдет об уникальном историческом источнике – дневниках вологодского гимназиста Кирилла Березкина

871
0

Презентация книги «Взгляд из прошлого: фотографии Белозерского уезда Новгородской губернии начала 20-го века» состоится в Вологде 11 октября

В книге собраны более 300 фотографий

799
0

«Вологодчина до и после динозавров»: встреча с геологом Валерием Чернышовым пройдет в Вологде 21 июля

Преподаватель ВоГУ и популяризатор науки расскажет об особенностях геологических эпох, о вымерших представителях животного и растительного мира Вологодской области 

1025
0

Презентация книги Антона Черного «Занимательный Лос-Анджелес» пройдет в Вологде 20 июля

Автор расскажет о том, как живется русскому и американцу в одном из крупнейших городов мира

971
0

Презентация книги Геннадия Сазонова о Христофоре Леденцове пройдет в Вологде 14 июля

Речь идет о дополненном издании книги «Аршином общим не измерить…»

898
0

Вышел в свет сборник воспоминаний горожан о Вологде

Книга выпущена на средства правительства Вологодской области при софинансировании Фонда президентских грантов

1656
0

Книгу «Необычная школа в необычное время» выпустил учитель коррекционной школы в Вологде

В книге рассказывается об истории первой народной провинциальной вспомогательной школы в России в период с 1911 по 1949 год

1280
0

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля

Мероприятие проводится в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?»

2052
0

Главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи представила в Вологде свою книгу

Первая часть книги посвящена исследовательским находкам автора в области искусствоведения, а вторая – вологодским художникам

996
0

ЛитРес выпустил книгу вологодского автора Андрея Головина «Магия не мертва»

Книга помогает читателям попасть в средневековый мир, наполненный опасностями, предательством и магией

819
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семинар-практикум по традиционному народному пению пройдет в Вологде
Выставка, посвященная сестрам Эндауровым, открылась в Доме-музее Александра Можайского
Презентация издания дневника вельского крестьянина начала 20 века – пройдет в Вологде 15 марта
Школу креативных индустрий планируют открыть в Череповце в конце этого года
Банк «Открытие»: 74% россиян тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в год
В Вологодской области спасатели начнут использовать лошадей для поисковых работ
В Тотемском районе будут судить мужчину, убившего свою мать
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3892
0
09.03.2023 [БлогоVO]

Как выглядит кабина снегоуборочного вагона

483
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

963
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика