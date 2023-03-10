Школу креативных индустрий планируют открыть в Череповце в конце этого года. На эти цели будут выделены почти 54 млн рублей: 41,5 млн из федерального и более 12 млн – из областного бюджетов. Средства будут направлены на покупку оборудования и программное обеспечение студий.

– На создание подобных школ субъекты РФ с 2022 года стали получать субсидии из федерального бюджета. От Вологодчины в конкурсе на получение субсидии победило Череповецкое училище искусств и художественных ремесел имени Верещагина, именно на его базе будет открыта школа, – говорится в сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

Сообщается, что Школа креативных индустрий – это учреждение дополнительного образования, где ученики 5-11 классов осваивают творческие специальности и обучаются дизайну, звукорежиссуре, анимации и 3D графике, искусству фотографии и видеопроизводству, цифровым технологиям VR и AR. Курс обучения занимает не менее двух лет.

– В Школе креативных индустрий, которая будет создана на средства федеральной субсидии на базе Череповецкого училища искусств, планируется четыре направления обучения: «Дизайн», «Звукорежиссура», «Анимация и 3D графика», «Фото и видеопроизводство». По сути, это будут специально оборудованные звукозаписывающие студии, музыкальные лаборатории и лаборатории дизайна, студии видео- и фотопроизводства, где обучающиеся будут воплощать свои проекты на практике, – говорит первый заместитель Губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак. – Раньше бесплатное обучение по таким направлениям было доступно только студентам профильных колледжей и вузов. После создания Школы креативных индустрий в Череповце туда будут принимать не менее 60 школьников в год.

Школа будет создана по типовому проекту, утвержденным Министерством культуры РФ, а учреждения–получатели субсидии при создании школ вправе самостоятельно определять минимальный набор оборудования для каждой студии.

Первая подобная школа открылась в России в Кемерове в 2020 году. Позже такие же школы появились в Калининграде, Новосибирске, Владивостоке. Всего к 2030 году Минкульт планирует открыть по стране еще 228 таких школ.

