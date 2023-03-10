Банк «Открытие»: 74% россиян тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в год

Более половины россиян крайне редко ходят к зубным врачам или вообще не лечат зубы. 28% боятся стоматологов. Три четверти положительно относятся к искусственным зубам (имплантам). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

30% опрошенных лечат зубы постоянно по мере необходимости. 10% делают это часто, несколько раз в год. Тут среди лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область (18%), тогда как в Центральном федеральном округе так поступают всего 6%.

Большинство россиян (53%) обращаются за помощью к зубным врачам редко, не чаще одного раза в год. 6% не делают этого никогда (в Центральном федеральном округе 9%, в Приволжском 4%).

При этом 57% респондентов относятся к стоматологам с уважением, еще 15% — безразлично. 28% заявили, что, несмотря на появление в стоматологических клиниках нового оборудования и относительно безболезненных способов лечения, удаления и замены зубов, боятся зубных врачей. Больше всего боятся стоматологов в Москве и Московской области (33%), меньше всего на Северном Кавказе (19%) и Дальнем Востоке (20%).

Россияне в целом положительном относятся к имплантам. 58% заявили о своем хорошем отношении к искусственным зубам, хотя сами не используют их. У 16% уже есть импланты (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у 23%, на Северном Кавказе только у 7%). Против искусственных зубов лишь 5% опрошенных (4% скорее, 1% определенно). Каждый пятый (21%) затруднились ответить на этот вопрос.

Зубная боль кажется более страшной, чем головная, 55% опрошенных. Одинаково неприятны эти два самых распространенных вида боли 34%. Только 7% считают, что головная боль страшнее зубной.

13% не тратят на лечение зубов ни копейки (в Центральном федеральном округе 17%, в Южном 6%). У 45% эта статья расходов не превышает 10 тысяч рублей в год. 29% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, 8% — 30-50 тысяч рублей, 3% — 50-100 тысяч рублей и 2% свыше 100 тысяч рублей в год.

«На сегодняшний день стоматологическая помощь включена в более 90% программ ДМС наших корпоративных клиентов, — рассказала Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК „Росгосстрах“. — Опция весьма популярна, и клиенты не готовы ей жертвовать даже при оптимизации своих затрат, при этом зубопротезирование и имплантация включаются в полисы ДМС только в случае травмы в период страхования. Наиболее популярными услугами в стоматологии среди наших корпоративных клиентов являются лечение кариесов и снятие зубных отложений».

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 2–8 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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