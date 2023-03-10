В Вологодской области спасатели начнут использовать лошадей для поисковых работ

10.03.2023 [Общество]

В Вологодской области прорабатывается вопрос о внедрении конных экипажей в поисково-спасательные работы, сообщает поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас» в своей группе в соцсети.

«Нам важна любая помощь и поддержка в поиске пропавших, а конные патрули эффективно используют спасатели на ПСР в природной среде. Карачаевская порода отлично подходит для трудных условий и очень выносливая», — говорится в сообщении.

Проект по подготовке волонтёров и экипажей реализуется при поддержке главы крестьянско-фермерского хозяйства Романа Кравчука.

Тэги: лошади, спасатели
фото из группы поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" в соцсети

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